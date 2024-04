HOMICÍDIO

Jovem de 23 anos é morto a tiros no Tomba, em Feira de Santana

Um homem de 23 anos foi morto a tiros rua Salmo 34, no bairro do Tomba, em Feira de Santana, no final da tarde de domingo (31). Segundo a Polícia Civil, um suspeito atirou contra o jovem e fugiu. A vítima foi identificada como Izael Anunciação do Carmo.