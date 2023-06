Jovem é morto no Curuzu; família acredita que crime foi vingança

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros no bairro do Curuzu, em Salvador, na tarde da quarta (28). De acordo com familiares de Erick dos Santos da Purificação, ele teria sido morto por vingança.



À TV Bahia, um familiar de Erick informou que o crime pode ter sido cometido por um homem com quem o jovem teve uma briga no último fim de semana.



O motivo da briga seria porque o homem estava usando a moto de Erick sem autorização. Isso porque o jovem, que usava o veículo para fazer entregas delivery, tinha que fazer uma ligação direta para acionar o motor da moto, que tinha defeito. O homem viu e passou a usá-la.