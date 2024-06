INVESTIGAÇÃO

Jovem esfaqueada na Via Regional está respirando com ajuda de aparelhos e reconheceu agressor

Principal suspeito do crime é ex-namorado da vítima; ele teria agido com comparsa

Esther Morais

Publicado em 28 de junho de 2024 às 12:05

Paloma, vítima do caso, e Danilo, principal suspeito Crédito: Arquivo pessoal

A jovem de 23 anos esfaqueada na Via Regional, em Salvador, enquanto ia para o trabalho está internada em estado grave e respira com ajuda de aparelhos. Na quarta-feira (26), Paloma Paixão foi atingida seis vezes por golpes de faca, dois no pescoço, dois nas costas, um na cabeça e outro abaixo do peito, na região do pulmão - este, o ferimento mais grave.

A vítima está internada na sala vermelha - local de extrema importância para o atendimento de casos graves e urgentes - do Hospital Professor Eládio Lasserre e tem feito drenagem de tórax. Ela não passou por cirurgias. Apesar da gravidade, Paloma está acordada e reconheceu o agressor. O principal suspeito é o ex-namorado da jovem, Danilo Sampaio, de 29 anos. Segundo familiares, ele teria agido com um comparsa para fazer a abordagem antes do crime.

"Ela viveu com ele cerca de dois anos. Mas já estavam separados há um ano. De lá para cá, ela veio sofrendo perseguições e ameaças de morte. Ele já perseguiu ela com uma arma, mas ela conseguiu se esconder. Outra vez forjou um assalto, roubou o celular dela e pegou imagens íntimas. Depois postou nas redes sociais para difamar ela", conta Jane Paião, prima de Paloma. "Na quarta ele conseguiu fazer o que tanto queria. A pretensão era matar", acrescenta.

A família de Paloma já prestou queixa na Delegacia da Mulher (Deam) e a delegada que está investigando o caso foi até o hospital para conversar com a vítima, que deu os detalhes da ocorrência. Os depoimentos dão conta de que Danilo abordou a ex em um ponto de ônibus, antes dela ir para o trabalho. Junto com o comparsa, ele teria esfaqueado a vítima.