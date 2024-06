CRIME

Mulher é esfaqueada a caminho do trabalho em Salvador; ex-companheiro é suspeito

Uma jovem de 23 anos foi esfaqueada enquanto se dirigia para o trabalho, na última quarta-feira (26). O crime aconteceu na Via Regional e a vítima foi identificada como Paloma da Silva. Um dos principais suspeitos do crime é o ex-companheiro dela. Ele taria agido ao lado de um comparsa. A Polícia Militar informou que não foi acionada.

De acordo com a Polícia Civil, assim que a corporação tomou conhecimento do caso, na manhã desta quinta-feira (27), equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira, da Deam Periperi e da 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras) estiveram no Hospital Eládio Lasserre, onde Paloma está internada em estado grave, a fim de coletar informações e iniciar a investigação sobre o ataque.