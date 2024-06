EMPREGO

Embasa convoca 120 aprovados em concurso público

A Embasa divulgou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (27) mais uma lista com a convocação de 120 candidatos para diversas localidades da empresa aprovados no último concurso público da empresa. Foram 107 convocações de nível médio, sendo 34 para vagas de cotas de negros e 14 para vagas de Pessoas com Deficiência (PCD's). Desde abril de 2023, já foram convocadas 1.082 pessoas entre funções de nível médio, técnico e superior.