TURISMO

Salvador terá voos diretos para Santiago, no Chile, a partir da próxima semana

Após os resultados da rota Salvador – Montevidéu – Santiago do Chile, a SKY Airline vai ter voos diretos da capital baiana para Santiago. A cerimônia de celebração do voo inaugural da nova rota será no dia 1 º de julho, a partir das 10h, no aeroporto da capital baiana.