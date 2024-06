TURISMO

Aeroportos baianos terão oferta de voos extras em julho

Mais de 280 mil pessoas devem vir para o estado durante as férias

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 11:54

Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus Crédito: Patrícia Lanini / Concessionária SOCICAM

Com a chegada das férias do mês de julho, o número de visitantes no Litoral Sul e na Costa do Descobrimento aumenta e, por isso, os aeroportos Jorge Amado, em Ilhéus, de Comandatuba, em Una, e de Porto Seguro, terão oferta de voos extras entre os meses de junho, julho e agosto. Nesse período, a estimativa da movimentação total de passageiros somando os três aeroportos é de mais de 280 mil pessoas.

O Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, terá um aumento de cerca de 17% na frequência de viagens entre junho e agosto, de acordo com a Concessionária Socicam. Serão oferecidos 96 voos nestes três meses, além dos 550 regulares. A expectativa é que 160 mil passageiros embarquem e desembarquem pelo aeroporto do Litoral Sul.

As aeronaves partirão e chegarão de lugares, como: São Paulo e Campinas (SP); Belo Horizonte (MG); e Salvador (BA). Ainda segundo a Socicam, o Aeroporto de Comandatuba, em Una, também ampliará a quantidade de viagens em 10% no mesmo período. Serão 4 voos extras, além dos 40 regulares, e estima-se que 10 mil pessoas passem pelo terminal. As principais rotas serão para locais, como: São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

No Aeroporto de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, 73 voos extras serão oferecidos somente em julho, além dos 664 regulares, segundo a Concessionária Sinart. Um crescimento de aproximadamente 11% na frequência de voos no equipamento aeroportuário.