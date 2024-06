CONEXÕES

Novo voo Salvador-Paris conectará baianos a destinos da Ásia e África

A mais nova rota operada pela Air France no mundo em 2024, ligando Salvador a Paris, a partir do dia 28 de outubro, conectará a capital baiana a muitos outros destinos, inclusive a outras cidades na Europa, Ásia e África, através do banco de conexões da companhia aérea francesa.