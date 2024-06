MUNDO

Morte de piloto durante voo causa desvio de rota e pouso de emergência

Aeronave em que o incidente aconteceu, um Airbus A320, já voou no Brasil pela Itapemirim Transportes Aéreos

O caso aconteceu no último dia 12, segundo o site Avherald, que registra incidentes aéreos em todo o mundo.

Segundo o AvHerald, o copiloto avisou os passageiros pelo sistema de som que a aeronave, um Airbus A320, teria que desviar a rota em razão da morte do comandante.

A aeronave em que o incidente aconteceu, um Airbus A320, já voou no Brasil pela Itapemirim Transportes Aéreos.

Enfrentando problemas financeiros, a companhia encerrou as operações na véspera do Natal de 2021, e a frota foi repassada para outras empresas ao redor do mundo.