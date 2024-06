ACIDENTE

Piloto argentino de 9 anos morre após sofrer acidente em Interlagos

O evento divulgou uma nota sobre a morte do menino. Segundo a organização, Lorenzo caiu na saída do Pinheirinho, e foi atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Depois, ele foi levado para a emergência do autódromo e encaminhado para Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15). Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein.