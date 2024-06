NEBLINA

Mau tempo atrasa voos no Aeroporto de Vitória da Conquista

Ao menos três voos foram atrasados no Aeroporto de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, em decorrência do mau tempo da manhã desta terça-feira (25). Segundo a concessionária, no final da tarde, as operações do Aeroporto Glauber Rocha já estavam ocorrendo normalmente.