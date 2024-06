TRÁFICO

PM intercepta droga enviada por encomenda em Vitória da Conquista

Ação da Cipe Sudoeste contou com cães farejadores

Policiais militares da Cipe Sudoeste apreenderam, no final da manhã de terça-feira (18), uma quantidade de maconha que estava sendo enviada por correspondência para um endereço em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Os policiais realizavam ações de identificação de materiais ilícitos em encomendas e correspondências destinadas à cidade, através da utilização de cães farejadores da unidade. Durante as buscas, um pacote contendo 100g de maconha foi localizado e o homem a quem seria destinada a encomenda encontrado.

O homem informou aos agentes que havia passado os dados pessoais ao cunhado, que já havia sido preso no dia anterior e a quem seria entregue a correspondência. O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi apresentado ao Disep para a adoção de todas as providências pertinentes.