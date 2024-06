IMPACTO DA VIOLÊNCIA

Após madrugada de tiroteio, ônibus param de circular em Tancredo Neves, Arenoso e Engomadeira

Segundo informações da Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob), houve mudança nos finais de linhas destes bairros. O final de linha de Tancredo Neves foi desviado para o Conjunto Arvoredo. Já as linhas que atendem Arenoso foram deslocadas para a região do Cabula VI. Os coletivos que atendem Engomadeira passam a fazer o final de linha na entrada do Conjunto ACM.