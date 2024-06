CLIMA DE TENSÃO

Facções promovem 'rajadas de tiros' em disputa em Tancredo Neves; veja vídeo

Rajadas de tiros, dezenas de homens armados nas ruas e horas de guerra marcaram a madrugada dos moradores do bairro de Tancredo Neves nesta terça-feira (18). O cenário se formou após uma ação de grupos criminosos na região que margeia a localidade do Arenoso. A área é palco de uma disputa entre facções, que lutam pelo domínio do tráfico de drogas.

Uma outra moradora, que conversou com a reportagem e preferiu não falar o nome, disse que os tiros começaram ainda na madrugada. "Logo depois da meia noite eu já comecei ouvir os primeiros tiros. A gente fechou tudo e tentou se proteger. Ficamos assustados, mas não é como se fosse a primeira vez. Há tempos existe isso aqui no Buracão", conta ela.

Não à toa, o bairro de Tancredo Neves foi o que registrou o maior número de mortes causadas por tiroteios em Salvador no ano de 2023. Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 53 conflitos com arma de fogo ocorreram na região com 40 mortos e 12 feridos. Apesar do conflito nessa madrugada ter começado por volta da meia noite, o confronto entre as facões se prolongou até por volta das 4h.