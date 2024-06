PREJUÍZO

Tiroteio em Tancredo Neves deixa 270 famílias sem conexão de internet

Além da madrugada de terror por conta de tiroteios nesta terça-feira (18), os moradores de Tancredo Neves, nas localidades do Arenoso e do Canal 13, sofrem com um outro problema: a falta de Internet. Os disparos feitos por criminosos atingiram cabos de postes e interromperam a conexão no local. Proprietário de uma empresa que presta serviço no bairro, Claudinei Souza conta que as 270 casas atendidas por ele amanheceram sem acesso a internet por conta do confronto entre os criminosos.