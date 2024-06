EM CONFRONTO

'Chiquinho' morre em confronto com a PM em Tancredo Neves; traficante era acusado de matar quatro no Tororó

Liderança do Comando Vermelho, ele estava escondido na localidade de "Buracão"

Bruno Wendel

Publicado em 5 de junho de 2024 às 12:48

Francisco, o "Chiquinho", morreu em confronto com a Polícia Militar no bairro de Tancredo Neves Crédito: Correio da Bahia

O traficante Francisco Gomes de Alencar, o “Chiquinho”, foi morto pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (05), no bairro de Tancredo Neves. Apontado como o responsável pelas quatro mortes recentes neste ano no bairro do Tororó, ele reagiu a abordagem de PMs da unidade Patamo na localidade do “Buracão”.

Segundo fontes da polícia, o caso é registrado neste momento no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHHP), onde também é formalizada as ocorrências de auto de resistência. Em dezembro de 2019, “Chiquinho” chegou a preso acusado de ser o mandante do assassinato da ex-namorada Gabriela dos Santos Castro, 24, morta a golpes de espada.

Tororó

Integrante do Comando Vermelho (CV), "Chiquinho" estaria por trás das recentes execuções no bairro, segundo fontes da polícia. . A mais recente vítima foi a do entregador Fernando Bentemuller, 18 anos, baleado no dia 28 de maio, na Rua Marujos do Brasil – foram ouvidos mais 20 disparos.