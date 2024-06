MAUS-TRATOS

PRF resgata coelho nativo em vaso sanitário de ônibus em Vitória da Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou diversos animais silvestres em condições de maus-tratos em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na terça-feira (18). O resgate ocorreu durante mais uma etapa da Operação Conatus, que tem como objetivo principal reforçar as ações de policiamento para combater crimes nos principais corredores logísticos do país.