TRÁFICO

Homem é apreendido com droga em Vitória da Conquista

Um homem foi apreendido com maconha no bairro Jurema, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, no final da tarde desta segunda-feira (17). O homem foi conduzido por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste até a Delegacia de Polícia Civil do município.