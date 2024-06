TRÁFICO DE DROGAS

Dois motoristas são presos com cerca de 50 kg de maconha em Vitória da Conquista

Cão farejador sinalizou a presença de substância ilícita em caixas transportadas em um veículo

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 16:39

. Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou 50 tabletes com substância análoga à maconha durante fiscalização a um veículo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (18), por volta das 2h. O veículo foi abordado no quilômetro 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

Durante os procedimentos de fiscalização, o cão farejador Kaleo indicou a presença de substância ilícita em duas caixas que estavam no automóvel. Ao verificar os volumes, a equipe policial localizou 50 tabletes com substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 50 kg do material ilícito.

Os motoristas, que vinham de São Paulo em direção a Nova Olinda, no Ceará, alternando a condução do automóvel, informaram que as caixas eram encomendas e que receberiam um valor em dinheiro pelo transporte.

Diante da identificação do crime de tráfico de drogas, os homens e o material ilícito apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local, para aplicação das medidas legais cabíveis.