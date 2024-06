SEGURANÇA

Suspeito de tráfico é preso com drogas em Vitória da Conquista

Além dos entorpecentes, foram encontrados R$ 4.106,05 com o rapaz

Um homem foi detido por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste com porções de maconha e cocaína no bairro Miro Cairo, em Vitória da Conquista, sudoeste do estado. A apreensão foi efetuada na tarde desta segunda-feira (17).