CRIME

Casal com moto roubada é preso em Valéria

Um casal foi preso em flagrante com uma moto roubada no bairro de Valéria, em Salvador, na segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar, policiais militares da 31ª Companhia Independente (CIPM) realizava rondas quando avistou uma Honda/CG 150 Fan, de cor vermelha, com um casal. A dupla tentou despistar os militares, mas foi alcançada.