Suspeito de homicídio é preso com carro roubado em Lauro de Freitas

Um homem suspeito de integrar um grupo criminoso e investigado por homicídios em Salvador foi preso com um carro roubado e de placa clonada. Ele foi localizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) nesta quarta-feira (22), por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

O homem foi abordado pelos investigadores quando trafegava no centro da cidade, conduzindo o automóvel com restrição de furto e roubo. O veículo foi subtraído em 2023, na capital baiana. Seis munições intactas de pistola calibre 40 foram apreendidas dentro do carro.