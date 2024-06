Três suspeitos de tráfico são presos em operação na RMS

Três homens foram presos na manhã desta quinta-feira (13) em uma operação policial na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Operação Metropol é um desdobramento de investigações acerca da atuação de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios.

A ação foi deflagrada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e pela 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde), com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Cerca de 100 policiais civis cumprem mandados judiciais em áreas mapeadas a partir da atuação de traficantes. Porções de crack, maconha e apetrechos para venda de drogas foram apreendidos. Equipes estão realizando buscas nas regiões do cumprimento das determinações judiciais, com o auxílio do canil da Core.