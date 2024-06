Homem que agrediu jovem em bar na Pituba é policial militar

Em nota, a Polícia Militar informou que Corregedoria da PM tomou conhecimento do caso e iniciou o processo apuratório sobre as circunstâncias da agressão. " A PM lamenta o ocorrido, repudia a conduta do PM e reafirma o compromisso na apuração e lisura dos fatos com o rigor da lei", diz a nota.

O vídeo mostra o agressor com uma arma ameaçando o outro homem que estava no bar. Além disso, ele recebe socos e chutes na cabeça, inclusive quando já está caído no chão. Outras pessoas que estão no bar apenas assistem a cena e não tentam impedir as agressões.