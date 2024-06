CRIME

Polícia investiga episódio de agressão registrado em bar da Pituba

Imagens de câmeras de segurança estão são analisadas e testemunhas serão intimadas para a realização de oitivas

Publicado em 12 de junho de 2024 às 12:21

A 16ª Delegacia Territorial da Pituba investiga as agressões sofridas por um homem no Parque Júlio César, no bairro da Pituba, na última quinta-feira (6). Segundo a Polícia Civil, embora a vítima não tenha registrado ocorrência, a unidade policial iniciou a apuração do caso.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, estão sendo realizadas diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e a identidade da vítima e do agressor. Imagens de câmeras de segurança estão são analisadas e testemunhas serão intimadas para a realização de oitivas.