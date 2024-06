Esposa de taxista morto no Itaigara pediu que vítima mudasse de ponto após ameaças

A esposa do taxista Regivaldo dos Santos Santana, 51 anos, morto a facadas por um colega no Itaigara na terça-feira (11), pediu que o marido mudasse de ponto antes da sua morte. Isso porque a vítima e o suspeito, que ainda não se apresentou à polícia, brigaram no local do crime há um mês e 15 dias. Cláudia Matos, 44, a esposa de Regivaldo, contou que ele mudou de comportamento desde a discussão, apresentando nervosismo e ansiedade.