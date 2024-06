Polícia faz buscas para localizar taxista que matou colega no Itaigara

O homem suspeito de matar um taxista na tarde desta terça-feira (11), no Itaigara, foi identificado pela Polícia Civil. Em nota, a instituição afirmou que as diligências estão sendo realizadas para localizar o suspeito, colega de profissão da vítima.

O taxista Regivaldo dos Santos Santana, de 51 anos, estava almoçando uma marmita dentro do carro quando foi atacado e morto com golpes de faca. Ele estava no ponto de táxi que fica entre o Maxcenter e o Pituba Parque Center, na Avenida ACM.

Segundo o presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim, Regivaldo e o colega brigaram havia cerca de um mês, por conta de um desentendimento ligado a quem poderia ficar no ponto. Testemunhas contaram que o outro taxista disse que iria "se vingar" de Regivaldo. "Aí hoje, infelizmente, ele surpreendeu o colega dentro do carro, com uma faca de serra", lamenta Denis, que esteve no local do crime mais cedo.