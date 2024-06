Taxista estava almoçando no carro quando foi atacado e morto

O taxista Regivaldo dos Santos Santana, de 51 anos, estava almoçando uma marmita dentro do carro quando foi atacado e morto com golpes de faca, na tarde desta terça-feira (11), na Avenida ACM, no Itaigara. Ele estava no ponto de táxi que fica entre o Maxcenter e o Pituba Parque Center. O suspeito pelo crime é outro taxista, que fugiu do local e não teve o nome divulgado.