Dois suspeitos morrem em troca de tiros com a PM em Nazaré

Com eles foram apreendidos dois revólveres calibres 32 e 22, 76 porções de cocaína, 21 embalagens contendo maconha

Dois suspeitos morreram em confronto com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Recôncavo e do 14º BPM na cidade de Nazaré, no Recôncavo da Bahia. A ação ocorreu na quarta-feira (12).