SEGURANÇA

Suspeito de assaltar ônibus com mais de dez passagens pela polícia é preso em Pernambués

Os investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc) cumpriram o mandado de prisão preventiva do homem, reconhecido por uma das vítimas de assalto em um ônibus coletivo. Ele usava tornozeleira eletrônica e é irmão de um assaltante, que também era monitorado pela Justiça e foi morto na região de Pernambués, no dia 31 de maio.

Outros roubos em coletivos deverão ser esclarecidos a partir da prisão. Testemunhas serão ouvidas para o reconhecimento do autor. As investigações continuam com o objetivo de identificar comparsas do suspeito.