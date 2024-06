SUDOESTE DA BAHIA

Polícia apreende 100 kg de maconha em ônibus interestadual em Vitória da Conquista

Droga seria transportada até Salgueiro, no estado de Pernambuco

Na manhã desta segunda-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100,1 kg de maconha durante uma fiscalização no quilômetro 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.