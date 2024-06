Seis quilos de maconha são apreendidos em Narandiba

Os tabletes foram encontrados em uma edificação abandonada que estocava as drogas

Seis quilos de maconha foram apreendidos por equipes do Serviço de Investigação (SI) da Polícia Civil nesta quarta-feira (12). Os tabletes foram localizados em uma edificação abandonada, na Rua Ubatã, no bairro de Narandiba.

Segundo a Polícia Civil, a área possui forte indicativo de atuação de um grupo de traficantes que é um dos alvos de investigações da 11 ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves. As investigações complementadas por uma denúncia anônima levaram os policiais a edificação abandonada, onde os traficantes estocavam a droga.

A maconha apreendida foi desenterrada pelos criminosos. No local, também foram encontrados pinos vazios para acondicionamento de entorpecente.

As investigações do caso seguem junto a atividades de inteligência policial para identificação e localização dos suspeitos. A droga foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).