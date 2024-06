SUL DA BAHIA

Foragido há 18 anos, suspeito de homicídio é preso em Ilhéus

Preso era procurado por ter assassinado uma mulher no ano de 2006 no Rio de Janeiro

A Polícia Federal (PF) prendeu um foragido da Justiça suspeito de praticar o crime de homicídio. A prisão foi efetuada em Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira (17). A ação aconteceu em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a Polícia Militar da Bahia (PMBA) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Ilhéus.