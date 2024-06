INVERNOU

Cidade baiana registra 11.5ºC; confira menores temperaturas no estado

Estação mais fria do ano começou no dia 20

Da Redação

Publicado em 27 de junho de 2024 às 11:06

Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação

O inverno chegou e, com ele, as temperaturas vão diminuindo cada vez mais na Bahia. Em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, os termômetros registraram 11.5°C na quarta-feira (26), a menor temperatura registrada neste ano, até agora, no município. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em seguida, aparecem Correntina (12.2°C), Barreiras (12.6°C), - as duas no extremo oeste - Piatã (14.5°C) - no centro sul - e Ibotirama (15.8°C) - no Vale São-Franciscano da Bahia. Piatã, inclusive, chegou a marcar 10.9°C no sábado (22).

No Brasil, as menores temperaturas são em Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS). Bom Jardim da Serra (SC) chegou a marcar 2.1°C na quarta, enquanto São José dos Ausentes (RS) teve 3.4°C e Bagé (RS), 4.7°C. Apesar do frio em Luís Eduardo Magalhães, a cidade baiana está na 88° posição dos lugares mais gelados do país.

As temperaturas são reflexo do início do inverno, que iniciou em 20 de junho. A estação será marcada pelo aumento do volume de chuvas no litoral da Bahia, enquanto que o interior do estado enfrentará seca. A diferença entre as temperaturas mínimas e máximas, a amplitude térmica, também aumenta durante a estação.

Cidades baianas devem ter mínimas de 10ºC nos dias mais frios, segundo o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).