VIXE

A bota é a cara do inverno

Se tem uma peça que é a cara da temporada mais fria do ano é a bota. Em Salvador, que o Inverno tem jeitinho de Verão, boa dica é apostar em um modelito de cano mais curto como esse achado garimpado na Santa Lolla (.santalolla.com.br). E se o calçado tiver aquela print animal, melhor ainda. E nem somente a onça é a rainha dessa floresta fashion, a zebra vem despontando, também, como uma estampa de desejo. Faça sua escolha!

Você também ama a padronagem xadrez e usa peças nesse estilo para além do São João? Então vale dar aquela espiadinha nesse achado de segunda mão garimpado no brechó online Repassa (repassa.com.br). Dica de stylist: A saia combina bem com uma produção mais urbana e custa R$ 39,95