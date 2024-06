ESFRIOU POR AÍ?

10 cidades baianas registram temperaturas abaixo de 15ºC nos primeiros dias de inverno

Temperatura mais baixa entre os dias 21 e 22 foi 10.9ºC

Da Redação

Publicado em 23 de junho de 2024 às 11:11

Piatã, na Bahia Crédito: Msadp06/Reprodução

Nos primeiros dias do inverno, as populações de diversas cidades baianas já tiraram os casacos do guarda-roupa. Isso porque, entre os dias 21 e 22, dez cidades registraram temperaturas abaixo de 15ºC. Quem mais sentiu o tempo esfriar foi Piatã, na Chapada Diamantina, onde os termômetros marcaram 10.9ºC no sábado (22).

No dia anterior, a temperatura chegou a 13.7ºC no município. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A estação mais fria do ano teve início no fim da tarde da última quinta-feira, dia 20 de junho.

Também nas últimas 48h, entraram na lista das menores temperaturas do estado as cidades de Lençóis (11.9ºC), Luís Eduardo Magalhães (12.5ºC), Barreiras (13.2ºC), Correntina (13.6ºC), Vitória da Conquista (14.1ºC), Irecê (14.3ºC), Morro do Chapéu (14.5ºC) e Itiruçu (14.6ºC), além do distrito de Delfino (14.8ºC), em Umburanas.

As cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste do país, lideram a listagem geral dos primeiros dias do inverno. Entre as 10 cidades com as menores temperaturas do Brasil, os números variam entre 3.7°C (Caldas, MG) e 9.1°C (Colombo, Paraná).

Para os próximos dias, algumas dessas cidades devem continuar abaixo dos 15ºC, sobretudo as da Chapada Diamantina. Piatã é uma delas: neste domingo (23), a previsão de temperatura mínima é de 14ºC, de acordo com o Inmet. No dia seguinte, feriado de São João, a tendência é cair ainda mais, podendo chegar a 13º. Na terça-feira (25), o mínimo será 14ºC.

Em Morro do Chapéu, deve ficar ainda mais frio na segunda-feira. A previsão é que os termômetros registrem, no mínimo, 14ºC. No domingo e na terça-feira, a temperatura mínima prevista no município é de 15ºC.