FRIOZINHO

Cidade da Bahia entra na lista das 5 mais frias do Brasil; veja qual

Os termômetros em Piatã, cidade mais alta da região da Chapada Diamantina, na Bahia, marcaram 17°C, e a cidade entrou na lista de lugares mais frios no Brasil entre essa quarta-feira (28) e as 8h desta quinta-feira (29). A medição é feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O menor registro neste período ocorreu em Bom Jardim da Serra (SC) com 14,8 °C. Em seguida, ficaram os municípios de Campos do Jordão (SP), com 15,9 °C; Maria da Fé (MG), com 16,3°C; Monte Verde (MG), com 16,5°C. A cidade baiana foi a 5ª mais fria.