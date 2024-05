Batendo 12°C: confira o ranking das cidades mais frias da Bahia

Se em Salvador já deu pra sentir um friozinho na noite de quinta-feira (30), há cidades da Bahia em que o frio chegou de vez e os termômetros bateram 12ºC. Foi Vitória da Conquista, no sudoeste, que teve a menor temperatura registrada no estado, com 12.3ºC. Mas, ao todo, seis municípios marcaram até 15ºC nas últimas 24h, a maioria no extremo oeste baiano. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).