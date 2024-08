FEITA REFÉM

Jovem ferida em sequestro na Engomadeira está grávida

A jovem de 19 anos vítima de um sequestro no bairro da Engomadeira, em Salvador, está grávida de sete semanas e meia - equivalente a dois meses de gravidez. Raíssa está internada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, e agora a família aguarda regulação para ela ser atendida em uma unidade especializada.

Raíssa ainda perdeu a visão de um dos olhos, teve o olho direito retirado após ser atingida por estilhaços de uma bomba durante o crime e a região do rosto "totalmente destruída" com o impacto do explosivo. De acordo com a Polícia Militar, ela também foi baleada.