ESTADO GRAVE

Jovem feita refém na Engomadeira perde a visão e tem olho direito retirado

Raíssa segue internada no HGRS nesta sexta (9), quatro dias após crime

A jovem de 19 anos feita refém no sequestro na Engomadeira perdeu a visão e teve o olho direito retirado após ser atingida por estilhaços de uma bomba durante o crime, na segunda-feira (5). Segundo a mãe da vítima, Luciana Santos, a mulher teve a região do rosto "totalmente destruída" com o impacto da bomba. Ela também foi baleada.