SALVADOR

Após 48 horas de suspensão, transporte público volta a circular na Engomadeira

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), o retorno do transporte aconteceu após reforço no policiamento da região. "Equipes da Secretaria permanecem no bairro fazendo o acompanhamento da operação até o final de linha para garantir o atendimento aos usuários", disse a pasta.