OAB-BA promove série de debates sobre o 2 de Julho e defende nacionalização da data

Programação faz parte das homenagens pelos 202 anos da Independência da Bahia

Carol Neves

Publicado em 11 de julho de 2025 às 13:33

Sede da OAB Crédito: Angelino de Jesus/Divulgação

Como parte das homenagens pelos 202 anos da Independência do Brasil na Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) promove, na próxima quarta-feira (16), uma roda de conversa que marca o início de uma série de encontros voltados à reflexão sobre a importância histórica do 2 de Julho. O evento acontece no auditório da sede da instituição, nos Barris, a partir das 8h30, e será aberto ao público.

A proposta é discutir o papel das lutas populares na consolidação da independência brasileira, a formação do Estado nacional e a defesa do atual Estado Democrático de Direito. A atividade contará com a presença de pesquisadores, juristas e lideranças sociais e será mediada pela secretária-geral da OAB-BA, Cléa Costa.

A mesa de abertura será conduzida pelo grupo de capoeira Mangangá, fundado pelo cantor e compositor Tonho Matéria, em homenagem à participação de capoeiristas no processo de libertação do domínio português. Participam também representantes do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (Caab).

Entre os convidados da roda de conversa estão o educador social Felipe Brito, fundador da organização Maré de Março e responsável pela comprovação histórica da existência de Maria Felipa; a historiadora Josenilda Mesquita, professora da Ucsal e coordenadora do projeto Metaverso no 2 de Julho; e o advogado Luis Vinícius Aragão, membro da Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito da OAB-BA.>

“A proposta é reforçar a relevância histórica da Independência da Bahia na formação do Brasil como Estado soberano, e destacar as contribuições de africanos, brasileiros livres e escravizados nesse processo”, afirma Cléa Costa.>

Além do evento do dia 16, a programação se estende até setembro. Em 20 de agosto, haverá outro debate com a participação de nomes como o historiador Sérgio Guerra Filho, o geógrafo Luiz Cláudio Requião Filho e o pesquisador Diego Copque. A última roda de conversa está marcada para 17 de setembro e contará com o presidente do IAB, Antônio Menezes; o ex-presidente da OAB-BA, Luiz Viana; e o historiador Manoel Neto.>

Ao final da programação, será elaborado um relatório com propostas e encaminhamentos que serão enviados a instituições públicas e privadas. O objetivo é reforçar a campanha pela nacionalização do 2 de Julho como data oficial da consolidação da Independência do Brasil.

A iniciativa dá continuidade à participação da OAB-BA no cortejo cívico realizado no feriado do 2 de Julho, que percorreu o trajeto entre o Largo da Lapinha e o Pelourinho, reafirmando o papel da instituição na defesa da memória histórica e da democracia.

SERVIÇO

Assunto: roda de conversa "2 de Julho: luta popular, direito e justiça social

Onde: sede da OAB-BA, R. Portão da Piedade, 16 - Centro

Quando: 16 de julho (quarta-feira), 8h30