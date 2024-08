TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus voltam a circular na Estrada das Barreiras; serviço continua suspenso na Engomadeira

Os ônibus voltaram a circular normalmente na Estrada das Barreiras, na manhã desta quarta-feira (7). O serviço havia sido alterado após uma situação de cárcere privado que terminou com uma jovem ferida e um suspeito morto, no bairro da Engomadeira.

No bairro da Engomadeira, no entanto, o serviço continua suspenso, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos coletivos. Os coletivos que atendem Engomadeira seguem até a altura do Atacadão na Rua Silveira Martins, no Cabula.