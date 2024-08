ESTADO GRAVE

Mulher baleada na Engomadeira foi atingida por estilhaços de bomba, diz mãe

A jovem de 19 anos, vítima de um sequestro no bairro da Engomadeira, em Salvador, foi atingida por estilhaços de bomba e um tiro de arma pesada. É o que afirma Luciana Santos, mãe da vítima. Raíssa foi feita refém junto com o seu filho, um bebê de 1 ano e 3 meses, na segunda-feira (5).

No mesmo dia, a mulher foi submetida a duas cirurgias no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas, segundo familiares, está estável e reagindo bem nesta terça (6). A jovem estaria com o "rosto desfigurado" e passou por um procedimento cirúrgico assim que deu entrada no hospital.