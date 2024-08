TRANSPORTE

Após sequestro, ônibus deixam de circular na Engomadeira

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, não há previsão de retorno do serviço. O policiamento na região segue sendo realizado pela 23ª Companhia Independente (CIPM), com o apoio de viaturas de unidades convencionais, táticas e especializadas.

Sobre o caso

Um homem invadiu uma casa e fez uma família refém nesta segunda-feira (5), no bairro de Engomadeira. Uma jovem de 19 anos foi baleada e o filho dela, um bebê de 1 ano e 3 meses, foi resgatado sem ferimentos do local. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi responsável pela negociação.

Raíssa levou um tiro no rosto e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral Roberto Santos. Segundo vizinhos, o estado dela é gravíssimo. A jovem estaria com o "rosto desfigurado" e passou por cirurgia assim que deu entrada no hospital.