CAJAZEIRAS

Jovem que teve braço amputado após acidente em parque de diversão deixa hospital

O acidente aconteceu no dia 15 de fevereiro, no campo da Pronaica, em Cajazeiras. A vítima estava no brinquedo com uma irmã de 17 anos, que teve ferimentos leves no rosto. Ele ficou mais de um mês internado no Hospital Geral do Estado (HGE).