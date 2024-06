Jovens de 15 e 19 anos são mortos a tiros no interior da Bahia

Grupo de homens chegou em um veículo e atirou contra as vítimas

Dois jovens - um de 15 e outro de 19 anos - foram mortos a tiros no Centro do município de Tanquinho, a 160 km de Salvador, na tarde de sábado (8). Segundo a Polícia Civil, informações preliminares apontam que um grupo de homens chegou em um veículo e atirou contra as vítimas, identificadas como João Manoel Reis dos Santos e Jadson da Silva de Jesus.