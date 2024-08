SUL DO ESTADO

Jovens fumam maconha e bitucas de cigarro causam incêndio na Bahia

Incêndio aconteceu em Arataca, no sul do estado; três ônibus foram destruídos pelas chamas

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 17:20

Incêndio foi causado por bitucas de cigarro de maconha Crédito: Reprodução

Três ônibus pegaram fogo na cidade de Arataca, no sul da Bahia, na noite de quarta-feira (7). O incêndio aconteceu após um adolescente de 14 anos e um jovem de 19 fumarem maconha dentro de um dos ônibus e deixarem bitucas de cigarro no coletivo. Ninguém ficou ferido. As informações são da prefeitura da cidade.

Dois dos veículos eram da Prefeitura Municipal e um particular. Os coletivos estavam em desuso no momento do incêndio, aguardando a manutenção em um terreno próximo à oficina.

As chamas se alastraram rapidamente do veículo em que eles estavam para outros estacionados nas proximidades, num terreno perto da oficina onde acontece a manutenção dos ônibus.

Moradores e funcionários da prefeitura iniciaram as tentativas de controle das chamas assim que o incêndio começou, por volta de 19h30. Conseguiram retirar do local outro ônibus, dois tratores e uma caçamba.

O fogo só foi controlado às 22h, com a presença de bombeiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por uma guarnição do 4º Batalhão de Bombeiros, de Itabuna, que fica a aproximadamente 69 km de distância.

Vídeos de moradores registraram o momento em que as chamas se espalhavam pelos ônibus.

Vídeo de moradores mostra situação pic.twitter.com/zMKQMDc7t4 — Jornal Correio (@correio24horas) August 8, 2024