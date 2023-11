Adolescentes são mortos a tiros no Inferninho, no Costa Azul

Dois adolescentes foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro do Costa Azul. O crime aconteceu na Rua Paraíso Azul.



As vítimas foram identificadas como Antônio Victor Santos da Silva, de 17 anos, e Gabriel Silva dos Santos Cruz, de 16, baleados na região do Inferninho.



De acordo com a Polícia Militar, agentes da 39ª CIPM foram acionados na madrugada desta quinta-feira (16) em razão de dois adolescentes atingidos por disparos de arma de fogo. Ao chegarem, constataram o fato, sendo que ambas as vítimas não resistiram aos ferimentos.