Justiça baiana reconhece vínculo entre entregador do iFood e empresa contratada

A Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) reconheceu o vínculo empregatício de um entregador de iFood de Feira de Santana, na Bahia, com a empresa Flash Log Express e também condenou o aplicativo de entrega a responder de forma subsidiária pelos créditos trabalhistas. A Justiça entendeu que o iFood é uma empresa de prestação de serviços de entrega, não de tecnologia. Ainda cabe recurso.



A ação foi ajuizada por um motoboy que pediu reconhecimento do vínculo empregatício com a Flash Log, empresa que se apresenta como "parceira iFood" e especializada em logística. A empresa afirmava que o trabalho era autônomo e eventual, já que não há horário fixo nem subordinação. Alegou também que o app do iFood funciona só como uma forma de intermediação entre entregadoers, restaurantes e clientes.